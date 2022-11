Magé inaugura Unidade de Saúde da Família em fragoso e visa atender 4,5 mil pessoas. - Divulgação/Gilson Jr.

Publicado 21/11/2022 07:00 | Atualizado 22/11/2022 11:26

Magé - Seguindo a reformulação da rede municipal de saúde, Magé inaugurou na última sexta-feira (18), a 11ª Unidade de Saúde da Família (USF) da nova gestão. A USF Sérgio Esteves, em Fragoso, vai atender cerca de 4,5 mil mageenses e receberá cadastrados de outras quatro unidades: Beco da Saci, Buraco da Onça, Pau Grande e Jardim Nazareno, desafogando o atendimento na Atenção Básica da região.



“A Saúde é prioridade na nossa gestão e temos trabalhado muito para levar uma saúde digna para toda população mageense, não só na Atenção Básica como também em todos as nossas unidades 24h que estão passando por reformas e o Hospital Municipal que vamos entregar com novos leitos de CTI e centro cirúrgico. Inclusive, nessa semana, vamos iniciar as obras da Casa de Saúde Nossa Senhora da Piedade que vai ser uma referência para toda a região”, disse o prefeito Renato Cozzolino.



Localizada na Rua Expedicionário Otacílio de Souza, popularmente conhecida como Rua J, a nova unidade de saúde conta com dois consultórios médicos, sala de enfermagem, sala de curativos, sala de imunização e sala de odontologia. A USF oferece consultas clínicas e de enfermagem, agendamento com especialista, dentista, agendamento de exames por imagem, coleta de preventivos, exames laboratoriais, Programa Remédio em Casa, pré-natal, puericultura e visita domiciliar.



A inauguração contou com a presença da vice-prefeita Jamille Cozzolino; da primeira-dama Lara Torres; dos secretários Larissa Storte (Saúde), Bruno Lourenço (Comunicação e Eventos), Geilton Camara (Esporte), André Lopes (Segurança e Ordem Pública), Fernando Cozzolino (Trabalho) e Alexandre Silva (Fazenda); das subsecretárias Fernanda Harb (Assistência Social) e Rita de Cássia Rodrigues (Educação); e dos vereadores Valdeck Ferreira, Arthur Cozzolino, Silmar Braga e Tita.

Nova unidade desafogará atendimento em outros quatro postos de saúde. Divulgação/Gilson Jr.

