Águas do Rio faz atendimento exclusivo para empreendedores de Magé nesta sexta (18). - Divulgação.

Publicado 17/11/2022 17:45 | Atualizado 17/11/2022 20:53

Magé - A Águas do Rio realiza atendimento com exclusividade para os membros da Associação Comercial Empresarial, Industrial e Agrícola de Magé (Aciama), na sede da instituição, nesta sexta-feira (18), das 10h às 16h. Serão oferecidos serviços de troca de titularidade, segunda via de faturas, revisão cadastral, parcelamento de dívidas, esclarecimento de dúvidas, negociações comerciais, entre outros.



A Aciama fica localizada na rua Coronel João Valério, 530, no bairro Flexeiras. Quem se interessar deve fazer o agendamento por meio do número (21) 2633-3380. Neste mês, o atendimento exclusivo também foi realizado no dia 4, no mesmo local e horário. Vale ressaltar que essa é uma boa chance para que pequenos, médios e grandes empreendedores mageenses possam quitar os débitos com a concessionária.



Para Romulo Nalin Turbae, presidente da Aciama e dono de uma loja de decoração, utilidade e móveis no centro de Magé, essa iniciativa é uma facilidade que está sendo disponibilizada para os comerciantes locais.



“Essa parceria da Águas do Rio com a Aciama foi muito boa, tanto que vai se repetir agora, no dia 18 de novembro. Ter um espaço reservado para o empresário resolver de forma rápida e ágil as questões com as contas de água, como troca de titularidade ou pedido de reparação de algum vazamento, facilita bastante, agiliza a vida do empresário que está sempre na correria”, complementa.