Magé Luz 2022: Moradores do Bairro Pau Grande devem cadastrar seus veículos. - Divulgação/Lucas Santos.

Magé Luz 2022: Moradores do Bairro Pau Grande devem cadastrar seus veículos.Divulgação/Lucas Santos.

Publicado 16/11/2022 06:34

Magé - A Prefeitura de Magé está preparando a 2ª edição do Magé Luz, em Pau Grande. Para evitar transtornos no trânsito ao redor das decorações natalinas, o órgão realizará bloqueios para veículos a partir da nova fábrica da Pakera. Só poderão ultrapassar o bloqueio, os moradores do bairro com veículos cadastrados.





O pré-cadastro de veículos, exclusivo para moradores do bairro Pau Grande, será realizado no site mage.rj.gov.br . O formulário estará disponível de 14 a 26 de novembro, e os interessados devem anexar documento de identificação, documento do veículo e comprovante de residência. A confirmação do cadastro para acesso trânsito livre será concluído com a visita de agentes da Secretaria de Transporte às residências para conferir os dados.

Para os dias de Natal Luz, foi preparado um esquema especial de trânsito. Das 18h às 00h o acesso para visitantes será exclusivo pelo Estrada do Goiabal e a saída preferencialmente pela Estrada da Cachoeira. Os moradores com veículos cadastrados poderão acessar o bairro também pela Estrada da Cachoeira.