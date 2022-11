"Gestação e Amor" garante gestação tranquila para mães em vulnerabilidade social. - Reprodução.

Publicado 14/11/2022 10:37

Magé - Há anos as gestantes de Magé aguardavam por políticas públicas que as auxiliassem num dos momentos mais importantes da vida: o nascimento dos filhos. A Prefeitura ampliou a Maternidade Municipal para dar mais conforto às mamães e aos bebês, e conta com o projeto “Gestação e Amor” que dá direito a um kit de natalidade, composto por bolsa, banheira, body, toalha de banho, meias e fraldas para as gestantes acompanhadas pelo programa Criança Feliz.

“O kit natalidade faz parte da lei municipal de benefícios eventuais, 2252, que foi aprovada em 2014, mas nunca foi implantada. A Prefeitura nunca garantiu esse direito e quando constatamos isso corremos para entregar o kit às gestantes de Magé que não tenham condições de comprar o enxoval básico. Nosso governo é comprometido com o direito das pessoas, a humanização nos serviços e o cuidado ainda maior para quem está em situação de vulnerabilidade”, explica o prefeito Renato Cozzolino.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Flávia Gomes, alerta sobre os requisitos do projeto. “Toda gestante acompanhada pelo Criança Feliz terá direito ao kit, mas para isso ela precisa ser acompanhada, estar com o pré-natal em dia, a pesagem e todo acompanhamento gestacional. Ela também precisa morar no município, estar inscrita no CadÚnico e fazer o pré-natal pela rede municipal de saúde.

A gestante interessada em participar do Criança Feliz pode procurar um dos nove CRAS ou a Unidade de Saúde da Família mais perto de casa.