Prefeitura de Magé dá início à construção da Vila Olímpica em Raiz da Serra. - Divulgação.

Publicado 16/11/2022 06:16

Magé - O prefeito de Magé, Renato Cozzolino, acompanhado do secretário Municipal de Habitação e Urbanismo, Marcus Pencai, e do deputado estadual eleito e ex-secretário Municipal de Governo Vinícius Cozzolino esteve, nesta semana, em Raiz da Serra, no sexto distrito, para anunciar o início da construção da Vila Olímpica de Magé. As obras acontecem no terreno de 18 mil metros quadrados que pertenciam ao Exército, local do antigo Grêmio Estrela.

“É um dia histórico para o nosso povo mageense. Nesta quarta-feira, 9 de novembro, foi dado o pontapé inicial das obras que vão transformar esse local na primeira vila olímpica do município e na maior da Baixada Fluminense”, anunciou Renato. O projeto desenvolvido pela SMHU prevê que a Vila Olímpica de Magé terá, para a prática de esportes, campo de futebol, pista de atletismo, ginásio poliesportivo, pista de salto em distância, gaiola para arremesso de peso, quadras de tênis e de beach tênis e vôlei de praia, piscina semiolímpica e piscina para hidroginástica.

Além disso, o escopo do projeto aponta a restauração do prédio de 1.055 metros quadrados do antigo Grêmio Estrela de Raiz da Serra, onde ficarão o setor administrativo e o departamento médico do complexo esportivo. A vila olímpica vai contar ainda com arquibancada coberta, vestiários, guarita de acesso, abrigo temporário de resíduos sólidos e estacionamento para 26 vagas. A Prefeitura pretende urbanizar e fazer o paisagismo de uma área de 8.630 m2 no terreno.