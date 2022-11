O criminoso também é investigado por furtos e violação de domicílios em Piabetá - Divulgação / Pcerj

Publicado 17/11/2022 20:21 | Atualizado 17/11/2022 20:23

Magé - Policiais civis da 66ª DP (Piabetá) prenderam, nesta quarta-feira (16/11), um homem condenado por associação e tráfico de drogas. O autor foi localizado no bairro Novo Horizonte, em Magé, após informações obtidas pelo Setor de Inteligência da unidade. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão condenatória.



Segundo os agentes, o preso faz parte do tráfico de drogas da região de Parada Angélica, também em Magé. Por conta desta atividade, ele já havia sido preso em flagrante com um rádio comunicador, drogas e dinheiro oriundo da venda do entorpecente.

O criminoso também é investigado por furtos e violação de domicílios em Piabetá.