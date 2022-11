CIEP 260 em Magé será intercultural Brasil-Chile. - Divulgação.

Publicado 17/11/2022 14:29

Magé - A Educação de Magé ganhou destaque no estado. A Secretaria de Estado de Educação selecionou o CIEP 260, localizado no 1º distrito de Magé, para fazer parte do projeto intercultural Brasil-Chile, com aulas integrais com disciplinas da Base Nacional Comum Curricular e também disciplinas específicas com a base linguística de espanhol e cultura chilena.

“Os colégios interculturais existem há vários anos no estado do Rio e vêm se destacando pela metodologia diferenciada de trabalho e eficiência no aprendizado dos alunos. Essa parceria é muito importante para Magé, porque os alunos que saem da rede municipal poderão participar desse projeto intercultural quando chegarem ao Ensino Médio sem precisar sair da nossa cidade”, comemorou a secretária de Educação e Cultura, Sandra Ramaldo.

A grade curricular específica contará com disciplinas como: Núcleo de Interpretação Linguística, Fundamentos da Cultura, Língua Estrangeira Específica (espanhol), Linguagem Contemporânea em Ciências e Tecnologia, e Linguagem Aplicada às Ciências. Os alunos estudarão em horário integral das 7h às 17h e o CIEP será totalmente transformado em uma escola de línguas com salas de aulas diferenciadas, laboratórios linguísticos e toda tecnologia necessária para o desenvolvimento de aulas atrativas, dinâmicas e produtivas.