Prefeitura de Magé inicia obras para entregar mais 8 unidades escolares.Divulgação.

Publicado 17/11/2022 07:20 | Atualizado 17/11/2022 20:35

Magé - A Prefeitura de Magé iniciou já no segundo semestre deste ano, as obras em oito unidades que ampliarão a oferta de vagas no município. Estão sendo construídas três creches, três escolas modernas, uma escola padrão e um Espaço Educativo Rural e Urbano. As novas unidades são preparadas para atender a demanda de bairros e garantir que nenhuma criança mageense fique fora da escola.



“Nossa gestão tem um compromisso sério com a Educação em nosso município. Trabalhamos para tornar os dias melhores e mais promissores para nossas crianças, jovens e adultos. Essas escolas foram planejadas para atender as demandas de nossos bairros e nossa meta é que nenhuma criança mageense fique fora da escola. Nosso dever é promover meios para que todas tenham um espaço digno, seguro e confortável”, disse a secretária de Educação, Sandra Ramaldo.



As Escolas Modernas fazem parte do novo projeto educacional que está sendo desenvolvido em Magé. Cada escola desse modelo será dividida em dois pavimentos, com 12 salas de aula, biblioteca, auditório, refeitório e ginásio com quadra poliesportiva e vestiários. Os primeiros bairros a receberem a novidade serão o Buraco da Onça, o Parque Sayonara e o Saco.



“Um local com arquitetura moderna, espaços amplos, climatizados, com laboratórios, ampla área de convivência, auditórios e grande espaço para práticas esportivas. Essa é a essência da Escola Moderna. São espaços diversificados e pensados de maneira que favoreçam o desenvolvimento da aprendizagem das nossas crianças”, concluiu a secretária.



No Parque Iriri, a Escola Municipalizada Emílio Gebara ganhará novas instalações no terreno que já pertence à unidade. O novo prédio contará com oito salas de aula, além de pátio e refeitório. Os bairros do Maurimárcia, Parque Paranhos e Parque Santana vão receber creches com seis salas de aula, pátio coberto e refeitório. A unidade do Paranhos, inclusive, será a primeira creche-berçário de Magé.



O Maurimárcia receberá ainda o projeto do Espaço Educativo Rural e Urbano, implantado em diversas regiões do Brasil através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. O projeto do Ministério da Educação contém um pátio central coberto com espaço de integração e refeitório, conectado por passarelas de ligação a três blocos periféricos. O bloco pedagógico terá 6 salas de aulas, podendo atender 360 alunos em dois turnos ou 180 estudantes em período integral. Além disso, também terá biblioteca, informática e quadra poliesportiva.