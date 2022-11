Crianças com comorbidades serão imunizadas com a Pfizer Baby em Magé. - Reprodução.

Publicado 29/11/2022 06:04 | Atualizado 29/11/2022 22:03

Magé - A Secretaria Municipal de Saúde já conta com doses da vacina Pfizer Baby para imunizar contra a Covid-19 crianças de seis meses a dois anos de idade (2 anos, 11 meses e 29 dias) com comorbidades. A aplicação inicia nesta terça-feira (29/11) apenas no Centro de Imunização, na Rua Pio XII, s/nº, atrás do Hospital de Magé, das 7h às 16h. De acordo com o coordenador de Imunização, Henrique Moreira, foram adquiridas 420 doses. “Como cada frasco tem duração de 12 horas após aberto, faremos, depois das 16h, a famosa ‘xepa’, aplicando a sobra em crianças de seis meses a dois anos sem comorbidades”, anunciou Henrique.



O coordenador informou ainda que, a partir do próximo dia 3 de dezembro, a Central passará a funcionar também no primeiro sábado de cada mês, das 8h às 12h. Até lá, o funcionamento segue de segunda a sexta-feira. “Assim, poderemos assistir a população que, por ventura, não possa acessar a rede pública nos horários comerciais”, justificou. Com relação à Pfizer Baby, Henrique listou as comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde: diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensões arterial resistente (HAR), estágio 3 e estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo e doenças cardiovasculares, como insuficiência cardíaca e cardiopatia hipertensiva.



Além da imunização de crianças com comorbidades de seis meses a dois anos, Magé segue aplicando as doses de reforço. Crianças de três a 11 anos estão aptas a tomar a primeira e a segunda doses. Adolescentes de 12 a 17 anos já podem receber a quarta dose de reforço, caso tenham tomado as demais.

Para quem tem mais de 18 anos, a Prefeitura continua oferecendo a quinta dose. O coordenador de Imunização esclareceu que o reforço só pode ser aplicado quatro meses após a última dose e se a pessoa não tiver contraído Covid nos últimos 30 dias.