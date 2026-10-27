Parque Barão de Mauá recebe encontro internacional sobre regeneração Divulgação
Parque Barão de Mauá recebe encontro internacional sobre regeneração
Programação em Magé inclui lançamento de vídeo documentário, assinatura de acordo de cooperação e apresentação musical
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Lula amplia votação em Magé, mas Flávio Bolsonaro mantém liderança
Petista recebeu 12,2 mil votos a mais em relação ao 1º turno, mesmo assim candidato do PL permaneceu à frente
Dia de Nossa Senhora de Fátima vai entrar no calendário do estado
Alerj aprovou projeto de lei, do deputado Vinicius Cozzolino (PSD), que inclui o 13 de maio, no calendário oficial do estado
Magé abre indicações para a Medalha do Mérito Cultural
População pode indicar pessoas ou entidades com atuação relevante na cultura do município até o dia 21 de novembro
Vinicius Cozzolino cobra reforço urgente de policiais para Magé
Deputado alertou na Alerj que o 34º BPM opera com cerca de 320 policiais e cobrou o envio de pelo menos 60 novos agentes
Carreta oftalmológica já realizou mais de 1,7 mil cirurgias em Magé
Programa Agora Tem Especialistas já soma mais de 2,4 mil atendimentos no município e tem como meta chegar a 3 mil cirurgias
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