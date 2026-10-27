Parque Barão de Mauá recebe encontro internacional sobre regeneração - Divulgação

Parque Barão de Mauá recebe encontro internacional sobre regeneração Divulgação

Publicado 27/10/2026 20:02

O encontro internacional reuniu cientistas e empreendedores atuantes no campo da regeneração, vindos de vários países da América Latina, além de participantes comprometidos com a transformação de territórios e ecossistemas sociais e ambientais.

A visita ao parque integrou a imersão no território promovida pelo encontro e permitiu que os participantes conhecessem de perto a experiência de regeneração dos manguezais da Baía de Guanabara, impulsionada pela mobilização de pescadores e comunidades locais. O processo, iniciado após o grande derramamento de petróleo que atingiu a baía em 2000, é hoje um exemplo de cuidado ambiental e ação comunitária.

Após a visita, foi lançado um vídeo documentário sobre o parque e a trajetória de resiliência da comunidade de pescadores. A produção foi realizada com patrocínio da Wilson Sons, empresa de logística, e por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

“Tenho muito carinho por esse parque, porque acompanhei de perto sua recuperação e sei o quanto a gente trabalhou para chegar até aqui. É uma alegria muito grande ver esse trabalho sendo reconhecido. Quero agradecer ao Sinal do Vale e à empresa Wilson Sons pela parceria que tornou possível a realização desse vídeo que estamos lançando hoje. Agora, muitas outras pessoas vão poder conhecer o parque, sua história e o trabalho de regeneração que nós, pescadores, estamos fazendo com tanto esforço e dedicação. Para nós, é um orgulho ver esse lugar ganhando vida e sendo valorizado”, conta Adeimantus da Silva, pescador e responsável pelo trabalho de restauração do Parque Municipal Barão de Mauá.

O encerramento contou com a apresentação do cantor Cantautor Nanan, cuja música acompanhou o encontro internacional. O evento integrou a programação de dez anos da comunidade Ativando a Regeneração e propôs uma troca entre lideranças, organizações e iniciativas comprometidas com a regeneração de territórios.



