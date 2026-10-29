Centro POP de Magé passa a funcionar em novo endereço - Reprodução Instagram/Prefeitura de Magé

Centro POP de Magé passa a funcionar em novo endereço Reprodução Instagram/Prefeitura de Magé

Publicado 29/10/2026 18:23

Centro POP de Magé passa a funcionar em novo endereço Reprodução Instagram/Prefeitura de Magé

O Centro POP é um equipamento da política dedestinado ao atendimento de pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. A proposta é oferecer acolhimento, orientação e suporte para que esse público tenha acesso aos direitos básicos e às políticas públicas disponíveis.Além dos serviços relacionados às necessidades cotidianas, a unidade de Magé realiza encaminhamentos para a rede socioassistencial do município. O trabalho busca identificar as demandas de cada usuário e direcioná-lo aos serviços adequados, de acordo com sua situação e suas necessidades.Entre os atendimentos oferecidos estão as orientações para emissão de documentos, uma etapa importante para facilitar o acesso a benefícios sociais, oportunidades de emprego e outros serviços públicos. A equipe também auxilia os usuários na busca por oportunidades de trabalho, contribuindo para a construção de alternativas de geração de renda e para a reinserção social.Outra atividade desenvolvida no espaço são as, que integram as ações de acompanhamento e convivência. Essas iniciativas podem contribuir para o fortalecimento de vínculos, a troca de experiências e o desenvolvimento de habilidades, de acordo com as atividades promovidas pela unidade.A oferta de alimentação, higiene pessoal e acompanhamento social reúne diferentes frentes de atendimento em um mesmo local. Dessa forma, o Centro POP funciona como uma referência para pessoas em situação de rua que precisam de orientação e apoio para acessar os serviços disponíveis na cidade.A transferência para as novas instalações em Maurimárcia amplia as condições de atendimento e disponibiliza um espaço mais adequado para a realização das atividades. A iniciativa integra os serviços municipais voltados à assistência da população em situação de vulnerabilidade social.Local: Avenida do Canal, nº 324, Maurimárcia, Magé.Funcionamento: de segunda a sexta-feira.Horário: das 9h às 17h.Público atendido: pessoas em situação de rua.