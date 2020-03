Homem é preso por dirigir embriagado em Itaipuaçu

Maricá - Um homem foi preso neste domingo por dirigir embriagado e causar um acidente em Itaipuaçu. Sua identidade não foi divulgada. Não houve feridos.



O caso aconteceu por volta de 18h. Uma equipe da PM foi acionada para o local com o objetivo de atender uma ocorrência de acidente de trânsito. Ao chegar no local, os militares se depararam com o condutor do carro, embriagado, e que havia batido em outro veículo. O acusado precisou ser submetido a um teste de alcoolemia que deu positivo. Ele foi levado para 76ª DP (Niterói).