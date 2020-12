Casa Abrigo - Foto Evelen Gouvêa

Por O Dia

Publicado 11/12/2020

Maricá - A Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte, inaugurada em agosto deste ano pela Prefeitura de Maricá para atender a pessoas em situação de rua, foi uma das instituições contempladas nesta quinta-feira (10/12) com o prêmio Jorge Munoz, concedido pelo Fórum Permanente Sobre População Adulta em Situação de Rua. A Casa Abrigo de Maricá ficou em terceiro lugar na premiação, que avaliou projetos de todo o Brasil.



Segundo os responsáveis pelo Fórum, os critérios para a escolha dos premiados foram o respeito à política nacional para a população em situação de rua, a influência do projeto sobre as políticas públicas e os resultados efetivamente alcançados. A Casa Ernani Gomes Duarte, com o projeto “Ocupação e Práticas Corporais”, foi selecionada como uma das melhores iniciativas de 2020 - ao lado da Associação Solidários Amigos de Betânia (Asab), do Rio de Janeiro, e do Centro Pop, de Niterói.



“Muita alegria por termos sido escolhidos para receber esse prêmio, por um projeto que procurou dar oportunidade a uma população tão desfavorecida, especialmente num período de pandemia, onde o isolamento social se tornou regra e essas pessoas não tinham em quem se amparar”, disse Pedro Victorino, que representou a Casa Abrigo na premiação.



A professora Nilza Rogéria Nunes, doutora em Serviço Social e uma das coordenadoras do Fórum Permanente, afirmou que o projeto da Casa Abrigo de Maricá apresentou uma metodologia democrática – que influenciou até na escolha do nome da instituição pelos próprios atendidos – que reforçou o papel da integração entre setores da sociedade e entes públicos na aplicação de políticas públicas para pessoas em situação de rua.



“O projeto começou com um número pequeno e se expandiu com muita consistência, comprovando seu efeito multiplicador e influenciador”, avaliou a especialista.



A Casa Abrigo Ernani Gomes Duarte recebeu este nome em homenagem a um homem que vivia em situação de rua em Maricá e faleceu em 2019. Localizado na Rua Tenente Coronel Aviador Roberto de Souza Machado, 18, Qd 159, em Araçatiba, o espaço tem capacidade para até 30 pessoas e oferece a possibilidade de pernoite, além de oficinas, cursos, alimentação, cuidados médicos e apoio de especialistas em psicologia e assistência social.