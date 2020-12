Coronavac Foto: Divulgação

Publicado 11/12/2020

Marica - O município de Maricá, referência nacional no combate ao Covid-19 é o terceiro município do Rio interessado em vacinar sua população.



O Instituto Butantan iniciou a produção da vacina CoronaVac que promete imunizar a população contra o vírus do Covid-19.



Em janeiro a Prefeitura de Maricá planeja iniciar uma campanha de vacinação contra o COVID-19 na cidade. Através de um contrato com o Instituto Butantan a Prefeitura comprou 440 mil doses de vacina. Isso faz parte de um plano da prefeitura para a imunização da cidade.



Maricá é o terceiro município do Estado do Rio de Janeiro a adquirir vacinas contra o novo coronavirus.





Segundo o governador de São Paulo, João Doria, a produção da vacina foi iniciada ontem (09/12).



A fábrica do Butantan ocupa área produtiva de 1.880 metros quadrados e conta atualmente com 245 profissionais. Segundo o governo paulista, mais 120 funcionários serão contratados para reforçar a produção da vacina contra o coronavírus.