Prefeitura anuncia medidas emergenciais para evitar contágio pelo coronavírus no Tarifa Zero

Maricá - A Prefeitura de Maricá, através da Empresa Pública de Transportes (EPT), adotou medidas emergenciais para evitar o contágio do coronavírus causador do Covid-19 no transporte público gratuito. Por suas características de transporte de massa, as aglomerações ali são quase inevitáveis.



De acordo com as medidas anunciadas nesta segunda-feira, os Vermelhinhos passam a circular com as janelas abertas e o sistema de ar-condicionado desligado. Além disso, os veículos terão a higienização reforçada.



Outra medida que envolve o transporte é a presença a bordo dos ônibus da autarquia de equipes de agentes de Saúde e de representantes dos Comitês de Defesa dos Bairros (CDB) que foram treinadas e devem começar nesta terça-feira uma campanha de esclarecimento dos passageiros dentro dos veículos.



Também relativa ao transporte de passageiros está suspensa a autorização para entrada de ônibus de excursão na cidade.