Comunicado da Prefeitura de Maricá sobre atendimentos nas centrais do SIM

Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que os atendimentos nas centrais dos Sistemas Integrados Municipal (SIM) Centro, Inoã e Itaipuaçu são realizados apenas para os serviços que não constam no novo Portal do SIM (www.sim.marica.rj.gov.br). O objetivo é garantir a segurança dos servidores e dos contribuintes no combate à propagação e contágio do novo Coronavírus Covid-19.



Outros serviços que não são oferecidos no portal, mas que são feitos de maneira online (serviços oferecidos pela Gerência Empresarial: Regin _online; Emissões de taxas via Regin e e-mail; Orientações e dúvidas gerais acerca do Alvará de Localização, Microempreendedor Individual e Consulta Prévia de local) também não serão feitos presencialmente.



Já os serviços prestados pelas secretarias de Trabalho, Conservação, Transportes, Iluminação Pública e Procuradoria Geral do Município (PGM), que acontecem no prédio do SIM do Centro, funcionam normalmente.



Como prevenção, a Prefeitura de Maricá tomou medidas para evitar aglomerações nos prédios públicos, que terão contenção de entrada de pessoas e restrição de serviços. O horário de expediente na sede da Prefeitura foi alterado, com início às 10h e encerramento às 18h. O objetivo é diluir o movimento nos ônibus que circulam na cidade, reduzindo assim a propagação do vírus.



Todas as dúvidas podem ser tiradas através dos telefones:



(21) 3731-2067 | (21) 2637-2053 | (21) 2637-2054



(21) 2637-2055 | (21) 2637-3706 | (21) 2637-4208



Inoã: (21) 2637-2052 / ramal 1252



Itaipuaçu: (21) 2638-4982