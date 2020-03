Boletim informativo: ações de prevenção ao coronavírus

Maricá - A prefeitura, através da Secretaria de Saúde, vem por meio de boletim divulgar diariamente as informações a respeito das medidas de prevenção quanto à propagação do Novo Coronavírus, mesmo não tendo caso confirmado na cidade.



Vale ressaltar que a Prefeitura criou uma área específica no site com todas as informações referentes ao Novo Coronavírus.



Entre as medidas estão:



O recolhimento dos equipamentos de prática esportiva nos núcleos dos programas oferecidos pela Secretaria de Esporte e Lazer a fim de evitar a aglomeração.



O recadastramento do Bilhete Único Universitário (BUU), teve o recadastramento dos estudantes adiado para o período entre 4 a 29 de maio.



A Secretaria de Educação, responsável pelo Programa Passaporte Universitário, informa que as universidades credenciadas ao programa paralisaram as aulas.



O atendimento nas centrais do SIM (Centro, Inoã e Itaipuaçu) será feito apenas para os serviços que não constam no novo Portal do SIM (www.sim.marica.rj.gov.br).



Outros serviços que não são oferecidos no portal, mas que são feitos de maneira online (serviços oferecidos pela Gerência Empresarial : Regin _online ; Emissões de taxas via Regin e e-mail; Orientações e dúvidas gerais acerca do Alvará de Localização, Microempreendedor Individual e Consulta Prévia de local) também não serão feitos presencialmente.



Já os serviços prestados pelas secretarias de Trabalho, Conservação, Transportes, Iluminação Pública e Procuradoria Geral do Município (PGM), que acontecem no prédio do SIM do Centro, funcionam normalmente.



Como prevenção, a Prefeitura de Maricá tomou medidas para evitar aglomerações nos prédios públicos, que terão contenção de entrada de pessoas e restrição de serviços. O horário de expediente na sede da Prefeitura será alterado, começando às 10h e encerrando às 18h. O objetivo é diluir o movimento nos ônibus que circulam na cidade, reduzindo assim a propagação do vírus.



Foram suspensas as próximas etapas de processos seletivos para agentes da Defesa Civil e a convocação para o exame admissional dos cargos de especialistas e o exame admissional para os cargos vinculados à Secretaria de Educação.



A Prefeitura antecipou para a próxima semana a campanha de vacinação contra o vírus influenza (H1N1) – a campanha seria realizada em maio. Os profissionais de Saúde serão imunizados nas unidades em que trabalham, enquanto os idosos, público alvo da ação, receberão visitas em suas casas, previamente agendadas, das equipes da Secretaria de Saúde, que farão a vacinação.



Nos próximos 30 dias, a contar a partir do dia 19/03, serão realizadas as atividades do setor de Educação para o Trânsito, da Secretaria de Trânsito e Engenharia Viária, voltadas para a expedição dos Cartões de Estacionamento em Vagas Especiais, destinados aos idosos, gestantes e com deficiência. As solicitações de concessão, 2ª via ou a renovação dos cartões, além dos esclarecimentos podem ser feitos por meio do telefone (21) 96811-1257 ou pelo e-mail stev.marica@gmail.com.



O Procon realizou nesta terça-feira, ações de fiscalização no comércio de Maricá a fim de acompanhar a evolução dos preços de produtos relacionados às ações de prevenção contra o coronavírus. As ações estão sendo realizadas baseadas em denúncias de aumentos abusivos.