Cadastro de serviços delivery e de entrega já está disponível para a população

Maricá - A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico montou um cadastro de serviços de entregas e delivery em toda a cidade para atender à população em tempos de quarentena por conta do combate ao coronavírus.



A lista funciona por adesão, bastando o estabelecimento entrar em contato pelo email que está no fim do texto, informando o nome da empresa, a atividade, o tipo de serviço oferecido e o telefone de contato. A listagem é atualizada pela secretaria diariamente e imediatamente publicada no site.



O e-mail de adesão é Junior.desenvolvimentomarica@gmail.com