Quem não utilizar máscara em lugares públicos poderá levar multa.

Maricá - Na noite desta terça-feira (28/07) o Prefeito de Marica, Fabiano Horta (PT) através de uma Live na principal rede social da Prefeitura, comunicou medidas que poderão ser tomadas se a população continuar a desrespeitar as medidas preventivas adotadas no estágio em que o município se encontra na guerra contra o Covid-19, a bandeira AMARELO 2.



Multa por não utilização de máscaras em locais públicos é uma das medidas que poderão ser adotadas, a proposta será encaminhada a Câmara de Vereadores para aprovação.

Serão distribuídas pela Prefeitura mais 2.500 máscaras a população.



O Prefeito enfatizou também a necessidade do comércio colaborar mantendo um número restrito de clientes, utilização de máscaras de proteção de clientes e a manutenção de borrifadores e ou álcool em gel para clientes na entrada de todo estabelecimento.



De acordo com a Secretária de Saúde Simone Costa: " Ainda não acabou e é importante manter os cuidados básicos " comentou na Live que também teve a presença do chefe de Governo João Maurício e do Secretário de Desenvolvimento Econômico Magnum Amado.



O que ficou bem claro no pronunciamento é que se a população não colaborar, vamos ter uma regressão de fase, o que não é bom pra economia do município que manteve crescimento mesmo em época de pandemia.



A redação do Jornal O Dia Maricá, pede a ajuda da população e reforça a comunicação das autoridades na importância de seguirmos as instruções, SEMPRE utilizar a máscara e evitar aglomerações enquanto esperamos quem sabe uma vacina, e assim possamos vencer a guerra contra o Covid-19.