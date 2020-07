Praça Orlando de Barros Pimentel será entregue totalmente modernizada

Maricá - A Principal praça da região central de Maricá, palco de shows, eventos, exposições e inúmeras atrações está passando por um processo de revitalização, como tudo na cidade está recebendo nova roupagem, mais bonita, mais moderna, mais de acordo com a Maricá atual.



A nova Praça será apresentada a população já em novembro deste ano.



A SOMAR (Serviços de Obras da Prefeitura de Maricá) reforçou o efetivo que atua trabalhando no local.



As obras se encontram em fase de drenagem, e a marcação dos locais que terão pisos de cores diferentes para receberem o concreto e piso de granito.



Com a demolição do anfiteatro, a praça terá um espaço maior, para lazer, caminhadas e tantas das atividades utilizadas pelos munícipes.



Toda a população está curiosa para ver como ficará a nova e reformulada Praça Orlando de Barros Pimentel.