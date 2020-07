Maricá - No Bairro do Silvado, por volta das 18h de ontem um homem que andava a pé foi abordado por um carro que efetuou diversos disparos com arma de fogo. Pedestres que estavam passavam pelo local acionaram os bombeiros para socorrer o homem baleado. A vítima foi levada para o hospital Conde Modesto Leal.

O homem teve apenas seu primeiro nome revelado como Vitor. Segundo o levantamento do Jornal O Dia Maricá, Vitor é morador de Cabo Frio.