Assaltante Ã© reconhecido durante assalto em bar e criminosos alvejam clientes por queima de arquivo

Maricá - Na noite da última sexta-feira, três pessoas foram baleadas durante um assalto em um bar na Rua 2 em Itapeba. Os ladrões anunciaram o assalto, roubaram o bar e diversos pertences dos clientes que ali estavam presentes.



Quando os criminosos estavam deixando o local, um dos clientes reconheceu um dos assaltantes e o chamou pelo nome. Sem pensar duas vezes, os criminosos alvejaram todos os clientes do bar deixando 3 feridos e hospitalizados. As vítimas foram levadas ao Hospital Conde Modesto Leal, no Centro.

As vítimas foram identificadas como Jean Martins, de 22 anos, Eduardo Victor da Silva, de 34 anos e o terceiro ainda não foi identificado. O Estado de saúde das vítimas não foi divulgado.