Maricá - Em Maricá, desde ontem estão sendo montadas barreiras sanitárias para impedir o acesso de visitantes. As barreiras foram instaladas no Recanto de Itaipuaçu, na Estrada dos Cajueiros, Zacarias, Ubatiba, Bamuí, Ponta Negra e na RJ 114 onde dá acesso para Itaboraí.

Dezenas de veículos que visitavam a cidade foram obrigados a retornar. Segundo o levantamento da Redação do Jornal O Dia Maricá, o objetivo das barreiras é impedir a entrada de visitante até as 18 horas, evitando aglomerações no litoral, e locais públicos assim como restaurantes.



A Prefeitura de Maricá encaminhou à Câmara Municipal, um projeto de lei estabelecendo multas para quem não utilizar máscaras em locais públicos durante a pandemia. A votação deve acontecer nesta semana com a volta do legislativo.



Maricá registra até então 2.331 casos confirmados de COVID-19, 84 óbitos e 2.099 pacientes curados.