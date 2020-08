Maricá - Hoje retornam as sessões ordinárias da Câmara dos Vereadores. Todavia todas as sessões presenciais permanecem fechadas. Sendo assim, as sessões da Câmara serão feitas online através da Página do Facebook "Casa das Leis".

As sessões serão as 10:00 da manhã. Devido as eleições municipais, não é permitido qualquer tipo de propaganda política na tribuna e os vereadores devem acompanhar o calendário eleitoral e as normas do TRE.