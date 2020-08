Devido manutenção da rede da Sedae, Inoã e Itaipuaçu ficarão temporariamente sem fornecimento de água

Maricá - Na próxima quarta-feira a Cedae fará uma manutenção preventiva. Será interrompido o fornecimento de água para São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, Inoã, Itaipuaçu e Ilha de Paquetá.

A manutenção tem início às 9 da manhã com previsão de conclusão até as 13 horas. A produção de água será retomada no momento em que a manutenção for concluída. Em alguns locais mais altos o fornecimento de água poderá levar até 48 horas para ser normalizado. A Cedae montou um esquema especial para atender a serviços essenciais e hospitais com carros-pipa durante a manutenção.



É importante que os moradores mantenham suas caixas d'água cheias e evitem gasto desnecessário até o término da manutenção preventiva.