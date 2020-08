Para construir um 2030 digno a hora é agora

De olho no futuro, em um cenário pós-pandemia do novo coronavírus, o grupo Maricá 2030 prepara o terreno para a realização de tornar o município um modelo de cidade mais sustentável, que se desenvolva de forma mais rápida, eficiente e humana. Esse é o tema do 'webinário' que será promovido no próximo dia 13/08, às 17h30. Em um mundo cada vez mais globalizado e ciente da responsabilidade com o legado que será deixado às próximas gerações, Maricá dá um passo à frente, convocando a sociedade civil, os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e partidos políticos para o seminário online que apresentará o Plano Plurianual (PPA) de Maricá.

Com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), que constituem a Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), Maricá colhe os frutos da expansão do pré-sal na região. Escolhida para participar do projeto da ONU, assume o compromisso das metas. Segundo o secretário de Ciência e Tecnologia de Maricá, Sérgio Mesquita, que é coordenador do grupo Maricá 2030, o município avança na segunda fase do Projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - que é uma inciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), em parceria com a Petrobras.

"Na primeira etapa, os técnicos da ONU nos apresentaram os ODS, e agora entramos numa fase mais local do projeto. Somos um dos 28 municípios selecionados, entre 116 que sofreram o impacto da cadeia produtiva do petróleo, para esta segunda fase, em que apresentamos os projetos que constam do PPA da cidade e estão em adequação com os ODS", explica Mesquita.

O seminário do dia 13 será dividido em duas partes: na primeira, serão apresentados os 17 ODS, que abrangem áreas como erradicação da pobreza, saúde, educação, infraestrutura, saneamento básico, inovação e equidade de gênero, energia limpa, entre outras. Na segunda parte, o Plano Plurianual de Maricá é apresentado, já de acordo com esses objetivos, a cargo de técnicos da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão que participaram do curso promovido pela ONU no início do ano.

Sérgio Mesquita diz que os ODS são compostos por ao todo 169 indicadores, que servem para medir o avanço de cada projeto em consonância com a Agenda 2030 da ONU. "O PPA de Maricá já tem muitos pontos em conjunto com a Agenda 2030, que vem sendo usada como base para uma proposta, que seria apresentada num momento pós-pandemia, de um novo pacto mundial para o desenvolvimento, uma espécie de 'green deal' global com foco na sustentabilidade", afirma Mesquita.

A próxima etapa do projeto é a apresentação de cinco projetos para o município, que serão supervisionados pelo PNUD e desenvolvidos na cidade. Dois deles, deverão ser voltados para a questão da pandemia do novo coronavírus e seus efeitos. As inscrições para o webinário podem ser feitas no link https://undp.zoom.us/webinar/register/WN_ynFdp5F4SOqIvDeGIuibQA.