Policiais são recebidos a tiros após denúncia de assassinato em Inoã

Maricá - Foi assassinado na noite da última terça-feira no 'Minha Casa Minha Vida' de Inoã um homem de 31 anos. Seu corpo foi encontrado na Rua 19, em Chácaras de Inoã.



Segundo o levantamento da Redação do Jornal O Dia Maricá, policiais receberam uma denúncia sobre o corpo encontrado e que estaria com marcas de tiros em uma rua próxima ao 'Minha Casa Minha Vida' em Inoã.

Ao chegar no local, os policiais militares foram recebidos a tiros por traficantes que ali atuavam e foi necessário um pedido de reforço.

O corpo havia sido encontrado por um parente da vítima por volta das 20h, próximo ao Tubarão. O corpo foi encontrado fora do local do assassinato enrolado em uma coberta. Os assassinos removeram o corpo da vítima com um carrinho de mão.



O corpo foi removido do local e levado para o IML do Barreto, em Niterói.