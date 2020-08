Maricá - Hoje o 'Minha Casa, Minha Vida' de Itaipuaçu, conhecido como Residencial Carlos Marighela, está sendo sanitizado.

Todas as ruas do condomínio foram sanitizadas pelos agentes da Ecomundi. Foi orientado que o produto químico seja aplicado nos locais onde existe maior aglomerações de pessoas. O mesmo processo sanitário será feito no 'Minha Casa, Minha Vida de Inoã.