Frente fria com massa de ar de origem polar chega em Maricá nesta quinta-feira

Maricá - Uma frente fria que vem avançando pelo Sul do Brasil acaba de atingir o Rio de Janeiro nesta quinta-feira. Em Maricá o tempo amanheceu com chuva e frio.



É importante que os motoristas redobrem a atenção ao dirigir pela Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, que dá acesso à Maricá, pois em dias chuvosos as pistas ficam mais perigosas, ficando mais escorregadias. Em certos pontos da Rodovia a chuva podem causar poças d'água no meio da estrada dificultando ainda mais a vida dos motoristas que passam pela região.



Tudo indica que a tarde de sábado será a mais fria do ano devido a frente fria que traz uma grande massa de ar fria de origem polar.