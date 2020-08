Células tronco são colhidas de cordão umbilical em Maricá

Na última sexta-feira (14/08), Maricá presenciou o resultado de uma grande articulação em torno da vida, que durou cerca de dois meses e envolveu toda a rede de Saúde da cidade (Atenção Primária à Saúde, o laboratório Dr. Francisco Rimolo Neto e a Rede de Urgência e Emergência, com a Maternidade do Hospital Municipal Conde Modesto Leal), além do Instituto Nacional de Câncer (INCA). A articulação se deu em torno de uma cirurgia de cesariana muito importante, onde foi colhida células tronco do cordão umbilical de um bebê, cuja mãe, Márcia Cristina, de 21 anos, tem outro filho, de 2 anos e 3 meses, com câncer e que precisa desse transplante, caso seja compatível com a irmãzinha doadora.



A ginecologista obstetra Claudia Rogeria realizou a cirurgia cesariana feita no Hospital Municipal Conde Modesto Leal, a biomédica Danielle Figueiredo fez a coleta e acondicionamento para o transporte corretos e a médica de família Alessandra Andrade acompanhou o pré-natal e acompanhou o material até o INCA para que fosse feita a análise. Sendo compatível, o transplante será agendado. A análise anda não foi concluída. Mãe e bebê passam bem.