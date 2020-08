Prefeitura emite nota de esclarecimento sobre embarcações de fiscalização ambiental

Maricá - A Prefeitura de Maricá comprou duas embarcações: uma destinada à fiscalização dentro das lagoas e outra se destina à fiscalização ambiental no mar para atuar na região costeira e nas Ilhas Maricá. Desde o início, a operação está prevista para ser feita pela Prefeitura em conjunto com Instituto Estadual do Ambiente (Inea).



Ocorre que, para esse tipo de embarcação marítima, a única doca seca disponível oferecida para a Prefeitura de Maricá foi esta de Niterói. Como ela é destinada à fiscalização no mar, este tipo de doca protege melhor a embarcação. Não há irregularidade porque sua utilização é em conjunto entre a Prefeitura e o Inea.