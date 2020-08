Homem é Capturado pela Polícia Civil em casa, na Barra de Maricá

Maricá - O delegado de Maricá, Dr. Luiz César Mulatinho, comandou seus agentes que prenderam nesta manhã (25/08) na Barra , Raphael Bernardo de Araújo.



O homem tinha mandado de prisão por roubo. Os agentes da 82 DP do município descobriram o paradeiro do mesmo e a sua residência e o capturaram por volta das 05:30 da manhã desta terça-feira.



São mais de 100 mandados de prisão emitidos pela operação "ESPOLIADOR III " que está sendo realizada em todo o estado com o objetivo de prender pessoas ligadas a crimes de assassinatos e receptação de material roubado.



Raphael Bernardo de Araújo foi levado a Delegacia no Centro de Maricá e segue preso.