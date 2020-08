Quaquá afirma que PAT vai continuar na pandemia!

Maricá - Washington Quaquá, o ex-prefeito de Maricá, fez um comentário em resposta a uma cidadã em rede social afirmando que o PAT, O Programa de Amparo ao Trabalhador irá continuar enquanto houver pandemia.



Muitas famílias dependem do PAT em época de coronavírus e é essencial que continuem sendo amparadas. Por razões eleitorais, o PAT que é um programa de benefício ao cidadão maricaense criado pela Prefeitura em gestão do Prefeito Fabiano Horta, deveria ser suspenso devido o período eleitoral, mas segundo o ex-prefeito, Washington Quaquá, o PAT vai continuar.



O Prefeito Fabiano Horta ingressou um pedido ao MP e ao Juízo Eleitoral solicitando a continuação do PAT durante o período eleitoral em prol de milhares de profissionais maricaenses que não estão podendo exercer suas atividades neste período de pandemia. O interrompimento do PAT devido as eleições prejudicaria a vida de todos esses profissionais. Por uma questão humana, e não política, é muito provável que o MP e o JE liberem o PAT no período eleitoral, visando o bem estar destes profissionais que estão incapacitados de exercer suas funções devido as restrições da época de pandemia.