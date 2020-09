Jovem Quase Morre Afogado na Praia de Itaipuaçu

Maricá - Um Guarda-Vidas da Defesa Civil de Maricá, salvou um rapaz de 17 anos de um possível afogamento na praia de Itaipuaçu no fim da tarde da última sexta-feira (04/09).

O Jovem entrou no mar na altura da Rua 70 e não conseguiu sair devido a forte correnteza.

O Guarda-Vidas Samuel Gentil, Guarda-Vidas, que havia já terminado seu plantão, ao avistar o problema que o rapaz se encontrava iniciou o resgate.

Depois do início do resgate, quase 1h30 (uma hora e meia) se passou, a correnteza estava muito forte, segundo informações passadas a nossa redação, porém o jovem foi salvo. O jovem que preferimos não identificar é morador de Itaipuaçu, e passa bem.



Guarda-vidas da Praia de Itaipuaçu realizem semanalmente vários resgates, sendo aplaudidos por toda população do bairro.

Parabéns a todos os Guarda-Vidas da cidade.