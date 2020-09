Maurício Chaves Completa 63 Anos Hoje

Maricá - O Barracuda é mais que um Quiosque, é um restaurante a beira do mar na Barra de Maricá já tradicional no meio gastronômico e cultural da cidade, atraindo frequentadores de diversos outros municípios, e em ano de pandemia segue fechado.

Tradicionalmente o aniversário de seu proprietário Maurício Chaves, empresário do ramo do Turismo que já foi entre outras coisas Secretário de Turismo da Prefeitura de Maricá, sempre foi repleto de amigos e clientes, com diversos shows de artistas locais em "aglomerações" que o maricaense sente falta, naquele local tão tradicional.



O Barracuda segue fechado e não reabriu (como os demais bares e restaurantes da cidade) devido a estar em obras, objetivando melhorar o atendimento e a proteção de todos no meio a guerra contra o Covid-19.

“O Barracuda está em obras para reabrir oferecendo maior conforto e principalmente segurança aos amigos-clientes e suas famílias. Estamos pesquisando os protocolos de quiosques similares que já estão funcionando na Europa e em Porto Seguro na Bahia. A Prefeitura de Maricá autorizou o funcionamento, mas não é só colocar álcool gel à disposição dos clientes. Queremos o máximo de segurança para garantir a saúde de todos”, explica Maurício Chaves.

O Quiosque e Restaurante a beira mar Barracuda deverá reabrir dia 10 de Outubro (sábado) se o cronograma de obras for cumprido, será um início de mais um "feriadão"junto do feriado de 12 de Outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil e Dia das Crianças, e terá cobertura do Programa Fabiano MEDINA com transmissão pela televisão em todo território nacional pela COMBRASIL TV



Toda a redação do Jornal O Dia Maricá e Itaboraí e toda a equipe da TV MAIS MARICÁ deseja feliz aniversário a um empresário que fomenta o turismo, o lazer e a cultura na cidade. Feliz Aniversário Mauricio Chaves