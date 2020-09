Maricá - A Prefeitura de Maricá informa que detectou uma falha na coleta de lixo na rota percorrida pelos caminhões na última segunda-feira (07/09). Imediatamente, a fiscalização da autarquia Serviços e Obras de Maricá (Somar) - responsável pelo controle do serviço prestado pela empresa contratada para a coleta - entrou em ação, para que a falha fosse explicada e sanada no menor prazo possível.



Segundo a Diretoria de Coleta de Resíduos e Varrição da Somar, não há qualquer paralisação nos serviços de coleta de lixo em Maricá, com exceção da capina e roçado de áreas públicas, serviços que foram suspensos na última terça-feira (08/09) devido ao encerramento do contrato com a empresa responsável. Uma nova licitação já foi realizada para a prestação do serviço, e a empresa vencedora assinará contrato com a Prefeitura nos próximos dias.



O acúmulo de lixo se deu também pela coincidência da data com o feriado, quando a cidade estava mais cheia. O imprevisto, ainda segundo a Diretoria de Coleta de Resíduos e Varrição, causou impacto maior porque a coleta anterior na rota desses dias havia sido feita na sexta-feira (04/09). As rotas de terça, quinta e sábado não foram afetadas.



A Prefeitura informa, ainda, que o serviço de coleta de resíduos encontra-se regularmente contratado junto à empresa, em plena execução, nos moldes do contrato de n° 120/2020, assinado em 01 de julho de 2020, com vigência estabelecida até o dia 28 de dezembro de 2020. O compromisso foi firmado em caráter emergencial devido à suspensão do processo licitatório para a escolha da empresa responsável pelo serviço. Eventuais falhas no serviço já estão sendo analisadas dentro de processo administrativo aberto para esta apuração. Independentemente dessa tramitação, a coleta já está sendo regularizada como prevê o contrato.



Vale destacar ainda que a licitação para a escolha da empresa que assumirá a coleta de resíduos a partir de 2021 já foi retomada e está em andamento, com previsão de realização do pregão presencial nas próximas semanas.