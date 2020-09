Maricá - Ontem, por volta das 13:00h em Ponta Negra, na Av. Maysa, Rua 151, um carro desgovernado atingiu o muro de uma casa. De acordo com testemunhas o pneu do carro estourou e perdeu o controle causando o acidente.

Ninguém ficou gravemente ferido. Um dos passageiros do carro que teve um corte e foi para o Hospital utilizando meios próprios. Ainda não se sabe se o dono do imóvel será ressarcido pelo dono do automóvel pois não há registros divulgados de algum acordo entre as partes.