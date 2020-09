Renato Machado declara apoio a reeleição de Fabiano Horta

Maricá - Renato Machado esteve ao lado de Fabiano Horta, desde de quando ele era apenas um veterinário da cidade. O apoiou (juntamente com Quaqua, Ex-Prefeito por 2 mandatos) em todas as suas eleições, seja como vereador, Deputado Federal e Prefeito.



Renato declarou: "meu amigo, irmão e companheiro de vida Fabiano Horta está iniciando um novo desafio na sua vida. Ele se prepara para continuar junto com todos nós transformando nossa cidade em um lugar cada vez melhor para vivermos com nossos filhos, nossa família. Fabiano conte sempre comigo! Estar ao seu lado esses anos todos só contribui para fazer de mim. Ser humano melhor."



Renato Machado sempre esteve ao lado do Fabiano Horta e segundo fontes do Jornal O Dia, foi uma das opções a concorrer a vice Prefeito, ao lado de Fabiano Horta, o que não aconteceu.



Porém as declarações de Renato Machado em Redes Sociais e ao Jornal O DIA mostram exatamente que Renato quer continuar contribuindo no crescimento da cidade, a frente da Autarquia de Obras a SOMAR , onde faz um trabalho impecável e da retorno a todas as demandas da população e mesmo quando não consegue resolver de imediato algum problema sempre dá o feedback a nossa redação.



Renato Machado finaliza suas declarações de apoio ao atual Prefeito, candidato a reeleição, dizendo: "hoje eu quero dedicar todo meu pensamento para você e te desejar sucesso nessa nova caminhada. Força irmão!!