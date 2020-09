Revolta Contra Atendimento no Posto de Saúde Santa Rita em Itaipuaçu

Maricá - No dia de ontem, (14/09) diversas pessoas moradores de Itaipuaçu foram as redes sociais, acusando casos de negligência do Posto de Saúde Santa Rita que é localizado no bairro.

A apuração constatou que, um senhor que passava muito mal na Rua 35 então populares chamaram o SAMU. Como o socorro demorou muito, levaram o homem até o Posto Santa Rita.



Funcionários da unidade de saúde informaram que não poderiam disponibilizar uma ambulância para socorrer o senhor, que provavelmente deveria ser levado ao Hospital Conde Modesto Leal, no Centro, pois o caso ia se agravando.



A atitude dos funcionários geraram revolta e o senhor ainda passava mal. Nas redes sociais, os cidadãos cobraram mais carinho dos socorrista do posto Santa Rita..