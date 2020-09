Morre músico famoso em Maricá

Maricá - Na manhã desta terça-feira Maricá perdeu um dos maiores músicos e ícones artísticos da cidade. Em uma batalha dura contra um câncer mieloma múltiplo, após 15 dias internados, Sidney Santos não resistiu e veio a óbito.



Sidney atuava como músico na cidade há mais de 30 anos com seu estilo musical eclético. Ele abordava todos os estilos mais populares e conseguia agradar a todos nas noites maricaenses em bares, restaurantes casas de shows e eventos. Sidney era muito conhecido por todos na cidade e não era incomum escutar sua voz nas noites maricaenses cantando, exercendo sua profissão e alegrando a população com seu magnífico trabalho. No fim de sua carreira, Sidney Santos, conhecido também como "Careca" para os mais íntimos, optou por cantar música gospel.

Sidney marcou a vida de muitas pessoas, marcou a juventude, a adolescência de muitos que hoje habitam a cidade. Grande parte dos maricaenses cresceram escutando e assistindo Sidney, o 'Careca' fazer o seu grande show. Por mais de 30 anos Sidney marcou gerações e deixa seu legado. Os artistas da cidade se solidarizam com a perda deste grande músico, amigo, pai e marido.

A redação do Jornal o Dia Maricá também se solidariza com a perda deste grande artista da cidade e deixa os mais sinceros pêsames para a família e fãs.