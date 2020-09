Programa de inclusão social possibilita portadores de deficiência se banharem no mar com auxílio profissional gratuito

Maricá - Os portadores de deficiência ou com dificuldade de locomoção poderão frequentar as praias de Maricá dentro de um novo programa da Prefeitura. O “Praia para Todos”, vai disponibilizar aos usuários itens como esteira para passagem de cadeiras de rodas, cadeiras anfíbias que flutuam na água, vagas de estacionamento especiais (com rampas de acesso, sinalização sonora e piso tátil) e atividades esportivas (como frescobol, peteca e vôlei de praia), além de guarda-sóis e tendas de apoio com equipe especializada.



A iniciativa vem completar uma ação que o município já tinha sobre esse público. No verão passado, a Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá levou à praia de Ponta Negra um projeto semelhante, o “Tô na Orla”. Na ocasião, uma rampa de madeira foi instalada para facilitar o acesso dessas pessoas até uma tenda na areia, onde um grupo de guarda-vidas podia conduzi-las até a água utilizando duas cadeiras de rodas anfíbias (que podem entrar na água do mar). O funcionamento deste estava sujeito às condições do mar e do tempo.