Palestras sobre o Setembro Amarelo em Maricá

Maricá - A campanha de valorização da vida, Setembro Amarelo, está sendo celebrada em todas as unidades de saúde de Maricá. As Unidades de Saúde da Família dos bairros Chácara de Inoã, Central, Santa Paula e Jardim Atlântico vão promover encontros gratuitos e abertos ao público. Já a Rede de Urgência e Emergência vai realizar eventos e encontros apenas para seus colaboradores.



Na Atenção Primária à Saúde, a programação segue nas Unidades de Saúde da Família: na Chácara de Inoã, com a roda de conversa com os usuários em conjunto com a equipe de Saúde Mental, com o tema “Diga sim à vida!”, dia 16/09, às 10h; em Santa Paula, com a sala de espera sobre depressão e isolamento para adultos e Idosos, dia 16/09, às 10h, com profissionais do Nasf; na USF Central, com a roda de conversa sobre depressão, para familiares de pacientes, dia 17/09, às 10h, com enfermeiras, equipes do Consultório na Rua (Cnar) e Agentes Comunitários de Saúde (ACS); e, por fim, no Jardim Atlântico com a roda de conversa com psicólogas e usuários com o tema “Você não está sozinho”, dia 22/09, às 14h.



O Hospital Municipal Conde Modesto Leal vai promover a roda de conversa "O valor da vida”, com Fabrine Coelho, psicóloga e terapeuta integrativa, dia 16/09, às 9h. Já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA de Inoã) será às 14h; ambos com Coffee Break. Dia 19/09, às 9h, será a vez do Posto de Saúde 24h Santa Rita, em Itaipuaçu. No dia 25/09, a UPA Inoã recebe, às 15h, a palestra "Depressão, Suicídio e Síndrome de Burnout – Como identificar, tratar e prevenir", com Alan Christi, psicólogo, neurocientista e professor.



No Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara, os eventos começaram no início do mês, a partir da iniciativa da equipe multidisciplinar de Psicologia promovendo reflexão através de vídeos exibidos no refeitório da unidade e relaxamento com encontros meditativos uma vez por semana, nas terças-feiras de setembro. A diretoria de Enfermagem programou três encontros para bate-papo sobre saúde mental, dias 14/09, 16/09 e 18/09, às 14h, cujo nome é “Setembro Amarelo: Viver é melhor opção, plante e floresça a alma!”.