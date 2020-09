Homem morre em Cordeirinho na Av Maysa

Marica - Um estranho acidente com morte aconteceu em no bairro de cordeirinho na madrugada desta quinta-feira. Um homem não identificado, morreu.

A redação do jornal O Dia chegou bem na hora e avistou um carro da policia militar com as luzes acessas e logo após nossas redação teve acesso a uma morte muito estranha de um elemento não identificado, não apuramos nem o nome dele, sabemos que ele morreu na Avenida Maysa na Rua 102, o bairro de de Cordeirinho região nobre da cidade.

As fotos são confusas e não identificamos o que aconteceu, sabemos que houve uma morte, de possivelmente um motociclista,