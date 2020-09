09 Mortes de Coronavirus na última sexta-feira

Maricá - A cidade registrou mais 9 mortes de Covid-19 nesta última sexta-feira (18), segundo a Secretaria Municipal de Saúde.



As nove mortes inseridos na lista se referem a pacientes que morreram fora da cidade, mas tinham moradia em Maricá.



Os testes estavam sendo analisados na Secretaria Estadual de Saúde e só foram liberados nesta sexta-feira.



As mortes são de quatro mulheres e cinco homens, entre 58 e 85 anos, moradores de Itapeba, Chácara de Inoã, Itaipuaçu, São José do Imbassaí, Barra de Maricá, Mumbuca e Araçatiba.



Maricá tem a 3.854 casos registrados e confirmados e 114 mortes por Covid-19. 3.676 pessoasestão curadas.