Pinguim Encontrado na Praia em Itaipuaçu

Maricá - Um guarda vidas, o Sargento Santiago, avistou um pinguim na Praia de Itaipuaçu na altura da Av: 1 e o resgatou. Populares informaram que o animal estava desnorteado.



Agentes do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) vieram até Maricá, na Praia de Itaipuaçu, buscaram o animal e o levaram para fazer exames.



O pinguim após ter sido examinado e tratado, foi devolvido ao oceano.

Vários pinguins já foram encontrados na orla da cidade, as baixas temperaturas desta época na Patagônia ele vem nadando para o Brasil aproveitar águas com temperaturas mais elevadas.



Se um pinguim for avistado em alguma praia da cidade entre em contato com o projeto para que o resgate seja feito. O telefone de resgate é o 0800 999 5151.