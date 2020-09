Estelionatário é Preso em São José de Imbassaí

Maricá - Numa ação em conjuntos entre a Policia Civil da Delegacia de Maricá e Policiais do Programa Estadual de Integração na Segurança, o famoso PROEIS prendeu um estelionatário no bairro de São José de Imbassaí no fim da tarde de ontem (18/09).

O homem tem uma"capivara" (termo policial para identificar a ficha criminal de meliantes) de mais de 40 passagens pela policias pelos mais diversos tipos de estelionato.

A apuração da Redação do Jornal O Dia constatou que; o estelionatério estava em um carro Pajero Dakar preto e seguia pela Rodovia Amaral Peixoto, quando foi rastreado pelas câmeras de monitoramento da Polícia Civil. O homem já era procurado, e rapidamente uma operação foi montada através de uma blitz no km 21,5, para prende-lo.



Ele foi preso e levado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso foi registrado.