Praias Não Estão Cheias Neste Sábado nas Orlas da cidade

Maricá - Neste sábado 19/08, as praias da região oceânica de Maricá NÃO ESTÃO superlotadas, como aconteceu nos últimos sábados.



A foto registra a praia de Cordeirinho, que já exibe também uma pequena mudança de tempo.



Segundo a nossa redação o mesmo ocorre em Itaipuacu e na Barra de Maricá.



Segundo a meteorologia o domingo (20/09) registrara, máxima de 24 graus e mínima de 21 graus com 60% de probabilidade de chuva.



Vale ressaltar que a PANDEMIA de Covid-19 ainda não acabou e é importante mesmo nas praias manter o distanciamento das pessoas no mínimo de 1 metro e meio, essa horientacão serve para os donos de quiosques e restaurantes a beira mar.