Capotagem de Carro no Caju Deixa Mulher Ferida

Maricá - No início deste domingo (20/09) aconteceu um capotamento no Caju (região central do município), um automóvel por pouco não caiu dentro do valão.



Era inicio de domingo, por volta das 05:20 da manhã e uma mulher dirigia um veiculo branco (da marca Fiat).



A motorista perdeu o controle do carro que ficou desgovernado saiu da pista e capotou, por pouco não caiu no valão da Estrada do Caju.

Os Bombeiros foram acionados para ajudar no resgate e nos primeiros socorros pois a mulher se feriu no acidente.