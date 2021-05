Igreja Nossa Senhora do Amparo - Centro, Maricá Foto: Mayra Rodrigues

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 06:43

Maricá - A Secretaria de Urbanismo de Maricá realizou entre os dias 3 e 7 de maio, cinco Oficinas Temáticas on-line da etapa de Cenários de Desenvolvimento da Revisão do Plano Diretor de Maricá.

Nas oficinas, os convidados apresentaram suas perspectivas sobre o município a partir de uma apresentação temática aplicada em Maricá, onde os participantes propuseram opções e soluções para a cidade. Essa fase contou com convidados especialistas nas temáticas para contribuir com o debate público sobre os futuros possíveis para o município, através da identificação dos fenômenos urbanos que podem impactar a condução das políticas territoriais do município. Os eventos aconteceram pela plataforma Zoom e Youtube.

Publicidade

A primeira oficina, que aconteceu no dia 3 de maio, discutiu o tema: “A Sustentabilidade: Os Recursos Hídricos e o Saneamento Ambiental”, já a segunda oficina (04/05) falou sobre o “Desenvolvimento do Território e a Vulnerabilidade Social: Acesso às Infraestruturas e Serviços Públicos”. A terceira (05/05) abordou o tema “O Desenvolvimento Econômico Sustentável e o Patrimônio Natural, Histórico e Cultural”; na quarta (06/05) foi debatido “O Processo de Urbanização: Os Padrões de Uso e Ocupação do Solo e de Moradia”; e a última oficina dessa etapa, que aconteceu no dia 07 de maio, falou sobre “O Macroplanejamento: A Mobilidade Urbana, a Estrutura Viária e a Integração Regional”.

A equipe da Revisão do Plano Diretor de Maricá, elaborou um formulário onde a população será consultada para definir o dia e horário par realização das audiências on-line. Para participar, os moradores devem preencher o formulário e indicar a melhor data no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCZhXjXlrLZHnFYgMJ_luuWfA5UGLMt4RhDB2pIYarNJW8Mg/viewform

Publicidade

Segundo o gerenciador técnico do Plano Diretor, Will Robson, o formulário será um importante indicativo para entender o que melhor se adequa a realidade da população para a participação.

“Com o objetivo de tornar os encontros ainda mais democráticos, formulamos esse método de consulta, assim a partir dos dados gerados pelos resultados das respostas, iremos decidir segundo o voto da maioria, a melhor opção para a realização das próximas atividades participativas”, concluiu.

Publicidade

Para quem não conseguiu acompanhar as oficinas, as gravações estão disponíveis no link: https: //www.marica.rj.gov.br/plano-diretor/vide os/. A finalização do ciclo da fase de Cenários de Desenvolvimento ocorrerá no mês de junho onde será realizada uma audiência pública.