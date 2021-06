Nova remessa de 2.678 doses de vacinas chega na cidade - Foto: Vinicius Manhães

Nova remessa de 2.678 doses de vacinas chega na cidadeFoto: Vinicius Manhães

Por O Dia

Publicado 20/06/2021 11:40 | Atualizado 20/06/2021 11:41

Maricá - Mais vacinas contra a Covid-19 foram entregues em Maricá neste sábado (19/06). No total, chegaram 2.678 novas doses, sendo 2.028 da Pfizer e 650 da CoronaVac, todas destinadas à primeira dose, de acordo com a Coordenadoria de Imunização do município. Como de praxe, os imunizantes foram trazidos para a cidade com escolta da Polícia Militar.

A partir desta segunda-feira (21/6), Maricá reinicia a vacinação dos cidadãos por idade. No primeiro dia, a imunização chega às mulheres de 59 anos ou mais, sendo que os homens na mesma faixa poderão se vacinar no dia seguinte (22/6). O calendário vai diminuindo durante a semana. Além dos grupos prioritários já beneficiados, os motoristas do transporte público também serão incluídos nas próximas etapas.